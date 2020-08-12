РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Сотрудники УК 47 подъездов адаптируют для маломобильных групп граждан в Люберцах к 30 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«УК «Содействие» выполнены работы по восстановлению ровной поверхности скатного пандуса по адресу: улица Лорха, дом 15/2 поселка Красково. Такого же рода работы выполнены в поселке Октябрьский по адресу: микрорайон Восточный, дом 1, где помимо этого была произведена покраска металлических пандусов», - говорится в сообщении.

До 30 сентября текущего года в городском округе Люберцы 47 подъездов будет адаптировано для маломобильной группы граждан. В поселке Томилино также выполнены работы по восстановлению лакокрасочного покрытия пандусов первого корпуса дома 54 по улице Гоголя.