РИАМО - 12 авг. В аэропорту Домодедово в основном специализируются на хранении и заправке авиатопливом, реализация авиакеросина небольшая и не может влиять на цены, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропортах подскочили цена на авиакеросин.

«В Домодедове топливный рынок демонополизирован. В аэропорту работают пять топливных компаний, с которыми авиакомпании заключают прямые контракты. На этот сегмент приходится больше 90% продаж топлива в аэропорту, включая основных перевозчиков», - отмечается в сообщении.

В воздушной гавани авиатопливо по большей части накапливается, а также используется для заправки. Продает аэропорт небольшой объем, который не может влиять ни на спрос, ни на ценообразование на данном рынке.

«Последняя закупка авиатоплива была в марте. С этого момента предприятия аэропорта на рынок закупки авиакеросина не выходили», - уточняется в материале.