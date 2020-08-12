РИАМО - 12 авг. В столице завершили ремонтные работы на 17 причалах Северного речного вокзала, на сегодняшний день специалисты устанавливают модульные пункты досмотра транспортной безопасности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Эти причалы строились этапами, начиная с 1937 года и заканчивая 1980, какие-то сведения об их капремонте отсутствуют, судя по плачевному состоянию конструкций, его и не было, поэтому перед нашими специалистами стояла непростая задача – практически полностью перестроить причалы, их инженерию и павильоны досмотра», – сказал Бирюков.

На причалах завершены работы по углублению дна до 3,5 метров, капитальный ремонт подпорной стенки и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов.

Сейчас проводится установка семи модульных пунктов досмотра транспортной безопасности. Кроме того, специалисты организуют электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети.

«На набережной будет установлена уменьшенная копия Канала имени Москвы – ручей с моделями шлюзов и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые смогут там запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, параллельно изучая структуру канала», – подчеркнул Бирюков.

Кроме того, на набережной установят скамейки для отдыха сиденья в виде гальки. В южной части объекта будет находиться зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом и кафе.

Благоустройство парка Северного речного вокзала в столице выполнено на 80%, его полностью планируют завершить к сентябрю. Реконструкцию инженерных сетей и коммуникаций уже закончили.