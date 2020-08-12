РИАМО - 12 авг. Новую школу на 550 мест планируют открыть в подмосковном Одинцовском городском округе в 2023 году, учебное учреждение построят в населенном пункте Горки-2, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

При проектировании школы особое внимание будет уделено удобству и безопасности образовательного учреждения.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию. Построить новый объект образования и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Здание школы возведут по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.