РИАМО - 12 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал главе городского округа Балашиха Сергею Юрову сертификат победителя конкурса «Народный бюджет» по благоустройству территории Саввинского пруда, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Наш приоритет - качество жизни. Здесь территория 5 гектаров, в таком муниципалитете это немало. Знаю, что многие голосовали, рисовали и предлагали свои идеи. Главное - слышать и решать те задачи, которые ставит жизнь. Надеюсь, что до конца года здесь будет все то, о чем мечтают и чего ждут жители. Благодарю за неравнодушное отношение!» - отметил Воробьев.

За обустройство северо-западного берега Саввинского пруда на портале «Добродел» проголосовали 2307 человек. Это наибольшее количество среди проектов инициативного бюджетирования в категории «Благоустройство».

До декабря этого года в зоне отдыха у воды проложат дорожки, а также установят освещение и оборудуют пирс.

Над концепцией будущего парка потрудились и учащиеся художественной школы в микрорайоне Павлино. Победительницей конкурса детских рисунков «Саввинский пруд - живописный берег» стала 12-летняя Мария Садикова. Ее проект с беседкой в центре пруда признан лучшим.