РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. В микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска завершается строительство детсада на 125 мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Первый заместитель начальника Главгосстройнадзора Дмитрий Белолипецкий, первый заместитель министра строительного комплекса Александр Вилькомир, представители администрации муниципалитета и инспекторский состав отдела надзора за строительством №2 приняли участие в выездном совещании на тему хода строительства детского сада на 125 мест в микрорайоне Опалиха.

«На данный момент на объекте завершаются работы по благоустройству, испытанию внутренних инженерных систем, подрядчик приступает к поставке и сборке оборудования и мебели», - говорится в сообщении.

Площадь нового двухэтажного дошкольного учреждения более 2 тысяч квадратных метров. В детском саду размещаются игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения.