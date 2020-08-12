РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Новую спортивную площадку установили в одном из дворов поселка Кузнечики подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжается комплексное благоустройство 30 дворовых территорий, запланированное на 2020 год. В каждом дворе будет установлено восемь обязательных элементов – детские площадки, парковочные карманы, площадки для сбора мусора, информационные стенды, озеленение, освещение, урны, скамейки.

«Так, у дома №7 в поселке Кузнечики микрорайона Дубровицкий на завершающем этапе находится обустройство детской игровой площадки площадью 180 квадратных метров. Также по данному адресу установили новую спортивную площадку размером 50 квадратных метров. Работы были начаты в конце июля. Новую детскую площадку возвели на месте старой игровой зоны. Скоро приступят к установке игрового комплекса и нанесению резинового покрытия», – говорится в сообщении.

Также силами управляющей компании у дома №7 появится небольшая зона отдыха для взрослых, будут установлены столы для игры в шахматы и шашки.

Продолжаются работы по комплексному благоустройству и во дворах домов №№1, 1А, 1А корпус 2, 3, 7, 10А корпус 1 и корпус 2 по улице Филиппова. В настоящее время по указанным адресам ведутся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на тротуарах, подходах к входным группам, парковочных местах. Скоро подрядные организации приступят к установке детских игровых и спортивных площадок с полиуретановым покрытием.

Всего в округе будет установлено 24 детские игровые площадки и 12 спортивных, в том числе две хоккейные коробки. Также планируется обустроить более 500 парковочных мест. На сегодняшний день детские игровые площадки установлены на пяти дворовых территориях, на семи объектах активно ведутся работы по обустройству парковочных мест.