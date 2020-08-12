РИАМО - 12 авг. По просьбам местных жителей в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи проведут благоустройство лесной части Пестовского парка, сообщается в Telegram-канале «Воробьев Live».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с местными жителями, как преобразился Пестовский парк и что еще следует изменить в его концепции.

«Уютная зона отдыха прячется в лесной местности, окруженная хвойными деревьями. Но не только природа манит сюда горожан. Начиная с 2018 года здесь проведена масштабная реконструкция по программе «Парки Подмосковья» с привлечением средств инвестора», - говорится в сообщении.

В настоящее время территория парка освобождена от сухостойных деревьев, вместо них высажены молодые деревца и кустарники. В парке оборудовали спортивные и детские площадки, сцену с амфитеатром и фуд-корт. На территории появились дорожки и тропинки, ограждения и освещение.

«Концепция парка максимально приближена к природной среде: большинство построек и малых архитектурных форм выполнено из дерева, что позволяет им органично вписываться в пространство. Но и это еще не все, впереди - третий этап: по просьбам жителей будет обустроена лесопарковая территория», - добавляется в сообщении.

Ранее директор МАУК «Дирекция парков» Балашихи Александра Медведева сообщала, что третий этап благоустройства Пестовского парка стартует осенью. В лесной части парка создадут лыжероллерную трассу с пунктом проката спортинвентаря. Работы планируют завершить к зиме.