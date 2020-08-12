РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 авг. Рабочие приступили к подготовительным работам в рамках комплексного благоустройства двора на Институтской улице в микрорайоне Салтыковка Балашихи, работы планируют завершить в начале сентября, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Генеральный директор компании «Норэнс групп» Евгений Горбатов в среду встретился с жителями Салтыковки, сообщил о начале комплексного благоустройства двора на улице Институтская, дом №24. Он рассказал о том, что появится по проекту, сроках выполнения работ, а также выслушал пожелания и замечания жителей.

«У вас уникальный, индивидуальный зеленый двор. Наша задача – совместно с вами с делать его красивым. С 11 августа здесь начались подготовительные работы: демонтаж старого асфальта, бортовых камней, готовим, обозначаем коммуникации, устройство нового освещения, ждем разрешения на проведение вырубки и кронирования нескольких деревьев. Все действия по данному вопросу были согласованы», – сказал Горбатов.

Он добавил, что в ходе комплексного благоустройства оборудуют площадку для воркаута, зоны с турниками и брусьями. Для детей от 7 до 12 лет установят игровой комплекс, а до 6 лет – домик, горку, песочницу и качели с защитой от падения. Каждую площадку оборудуют современным резиновым покрытием.

Детская площадка будет выполнена в тематике «Джунгли». Ее идейным вдохновителем стала лауреат конкурса детских рисунков «Саввинский пруд – живописный берег» 12-летняя жительница Балашихи Мария Садикова. На встрече с жителями Мария показала свои рисунки, на основе ее эскизов и будет создан детский игровой комплекс.

Во дворе также обновят асфальт и пешеходные тротуары, организуют парковочное пространство, установят лавочки, урны, информационные стенды, новое современное освещение, современную контейнерную площадку для раздельного сбора мусора, проведут озеленение.

По словам представителя подрядной организации Александра Зеидова, на объекте на данный момент трудится около 10 человек, задействована одна единица техники. Все работы по комплексному благоустройству планируют завершить в начале сентября.