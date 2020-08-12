РИАМО - 12 авг. В среду вечером пробки на московских дорогах могут достигнуть семи баллов, основные затруднения могут возникнуть в центральной части города, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня пробки на некоторых участках дорог могут достичь семи баллов. Вместе с похолоданием обещают и дожди», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, на Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту и так далее.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе от станции метро «Сокол» до МКАД, Рязанский проспект, Садовое кольцо, Кутузовский проспект и Третье транспортное кольцо от улицы Башиловка до Рижской эстакады.