РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска проверили шесть школьных автобусов на безопасность, вся автотехника и водительский состав был допущен к работе, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Перед началом учебного года сотрудники отдела технического надзора ОГИБДД УМВД России по Подольску совместно с представителями администрации округа провели комиссионную проверку автопредприятия ИП «Иванов С.В.», осуществляющего перевозку детей к учебным заведениям школьными автобусами.

«Было проверено техническое состояние шести школьных автобусов, которые будут перевозить учащихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в отдаленных районах Подольска: поселок Быково (два автобуса), село Сынково (два автобуса), поселки Дубровицы и МИС. Все автобусы, а также водительский состав, прошли проверку и были допущены к перевозке школьников», - говорится в сообщении.

В частности, автоинспекторы проверили условия хранения, технического обслуживания автобусов, медицинского контроля водителей, наличие действующих договоров, заключенных с организациями, имеющими собственную производственно-техническую базу. Весь водительский состав проверен по электронно-поисковым базам ГИБДД на предмет совершения ими правонарушений ПДД РФ, в том числе на личном транспорте.