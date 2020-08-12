РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 авг. Щелковские полицейские задержали местного жителя по подозрению в краже сумки с документами и денежными средствами, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от потерпевшего о том, что неизвестный в одном из медицинских учреждений, расположенном на улице Центральной в Щелкове, похитил сумку с документами и денежными средствами. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель в возрасте 41 года», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.