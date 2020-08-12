РИАМО - 12 авг. Технические эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что любая безопасная и эффективная вакцина будет всеобщим благом, комментируя регистрацию российской вакцины от Covid-19, сообщает РИА Новости.

«ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от Covid-19 зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, как было объявлено 11 августа. ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против Covid-19, <...> призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире», – отметил представитель организации.

Ранее в ВОЗ заявили, что проводят обсуждение с РФ по поводу возможной переквалификации российской вакцины от коронавируса, после которой станет ясно, насколько препарат соответствует международным стандартам.

Российская Федерация первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики коронавирусной инфекции, который был разработан в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

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12 АВГУСТА

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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