РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Сотрудники УК подстригли кусты и покосили траву по пяти адресам в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники подрядной организации МУП «СЕЗ» планомерно выполняют во дворах многоквартирных домов в микрорайоне Климовск, находящихся в управлении, стрижку молодой поросли кустарника и покос травы. Так, данная работа произведена по адресам: Октябрьская площадь, 5; улица Симферопольская, 5; Советская, 13; Ленина, 16А и Школьная, 49», - говорится в сообщении.

Сотрудники УК также повесили замок на дверь, ведущую в чердачное помещение дома №1 по улице Советской. Такую работу управляющей организации приходится выполнять неоднократно, и не только по указанному адресу.