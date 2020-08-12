РИАМО - 12 авг. Ветеринары осмотрели поголовье верблюдов в десяти хозяйствах на территории Подмосковья, а также провели исследования и вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Всего с начала текущего года в регионе ветспециалистами проведено 114 лабораторных исследований проб биологического материалов от поголовья верблюдов на инфекционные заболевания», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Ветеринары региона провели также профилактическую вакцинацию данного поголовья против многих заболеваний, в том числе бешенства и опасной инфекционной болезни – сибирской язвы.

Разин добавил, что проведение этих мероприятий позволяет поддерживать эпизоотическое благополучие территории Подмосковья.