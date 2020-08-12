РИАМО - 12 авг. Ветеринары осмотрели поголовье верблюдов в десяти хозяйствах на территории Подмосковья, а также провели исследования и вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ветеринары региона провели также профилактическую вакцинацию данного поголовья против многих заболеваний, в том числе бешенства и опасной инфекционной болезни – сибирской язвы.
Разин добавил, что проведение этих мероприятий позволяет поддерживать эпизоотическое благополучие территории Подмосковья.
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