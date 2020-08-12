РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Два автомобиля приобрели для ликвидации лесных пожаров в Подмосковье и в Подольске, их грузоподъемность от 1,5 до 6 тонн, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранения лесов» в Комитет лесного хозяйства Московской области для подведомственного учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз» осуществлена поставка двух автомобилей ГАЗ-27057 «ГАЗель Бизнес 4х4», - говорится в сообщении.

Общая стоимость автомобилей - более 2,7 миллиона рублей. Автомобили отправятся на ЛПС-2 «Хорлово» Виноградовского - Егорьеского и ЛПС-2 «Русский лес» Подольского – «Русский лес» филиалов ГАУ Московской области «Центрлесхоз».

Закупленный вариант автомобиля полноприводный, его грузоподъемность от 1,5 до 6 тонн. Он предназначен для патрулирования лесов, доставки людей, противопожарного оборудования и инструмента к местам лесных пожаров и проведения необходимых противопожарных работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров. Дополнительным преимуществом модели является ее адаптация под тяжелые российские условия.

«Оба автомобиля уже оснащены системой ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет решить целый ряд важных задач, в том числе обеспечивать эффективность эксплуатации транспортного средства, его безопасность в пути и удобную навигацию», - пояснила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.