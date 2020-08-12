РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 авг. В Домодедове за сутки выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 2 005 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 152 новых случая заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 132 человека. Выздоровели и выписались 48 916 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 2 005», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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12 АВГУСТА

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