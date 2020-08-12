РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска в рамках профилактического мероприятия по 16 августа проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время, с 10 по 16 августа, на территории Московской области проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на проверку транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов», - говорится в сообщении.

При проверке обращается особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования требованиям ДОПОГ, соблюдение режима труда и отдыха водителей.

Также при проверке сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на наличие у водителей документов, предусмотренных правилами дорожного движения и правилами перевозки опасных грузов.