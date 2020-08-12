РИАМО - 12 авг. Комплексное благоустройство парка Северного речного вокзала в столице выполнено на 80%, его полностью завершат к 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В среду заммэра проконтролировал процесс работ, провел заседание штаба строительства и дал указания службам и подразделениям.

«В рамках благоустройства парку максимально вернут исторический облик», - сказал Бирюков.

Он добавил, что после завершения благоустройства парк станет комфортным местом для отдыха москвичей всех возрастов.

Реконструкция инженерных сетей и коммуникаций уже закончили.

Общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.

«В парке появятся галерея с мини-кафе, киоски, торговые павильоны и ресторан, зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом», - уточнил Бирюков.