РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Юнармейцы подмосковного Подольска помогли поднять останки двух солдат, погибших в боях под Москвой, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Юнармейский поисковый отряд «Витязь-Быково» Быковской школы в июле и августе провел три поисковые вахты на территории Жуковского района Калужской области»,- говорится в сообщении.

Под руководством опытных поисковиков подольского военно-патриотического объединения «Память» (командир Игорь Красильников) юные патриоты приняли участие в поднятии останков двух бойцов РККА, которые отстояли Москву в 1941 году и добыли бесценные экспонаты для школьного музея

Осенью юные поисковики совершат пять однодневных полевых выходов и примут участие в закрытии Вахты Памяти на мемориале в Кузовлеве в последнюю субботу октября 2020 года.