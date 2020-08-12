РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 авг. Прокат лодок после реконструкции набережной парка «Елочки» в Домодедове будет доступен всем жителям, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Глава Домодедова Александр Двойных, председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский и актив микрорайона Центральный осмотрели, как идут работы по благоустройству набережной в парке «Елочки».

«В ходе встречи с общественниками обсудили вопрос оплаты проката лодок. Услуга будет доступна для всех граждан с учетом социальных льгот», - говорится в сообщении.