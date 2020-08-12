РИАМО - 12 авг. В столице согласована проектная документация на проведение капитального ремонта территориального центра социального обслуживания ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино» на Рязанском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
Он добавил, что в центре предоставляют социально-бытовые услуги нетрудоспособным и маломобильным гражданам, пенсионерам.
Во время капитального ремонта отремонтируют помещения на первом этаже. Там находятся вестибюль с гардеробом для посетителей и зоной рецепции, зоны консультации, комната охраны, буфет, кулинарная студия, тренажерные залы и многое другое.
Также в здании отремонтируют кровлю, цоколь и фасад, установят новые оконные и дверные блоки.
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