РИАМО - 12 авг. В столице согласована проектная документация на проведение капитального ремонта территориального центра социального обслуживания ГБУ ТЦСО «Жулебино» филиал «Выхино» на Рязанском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«На базе филиала оказывается помощь населению района, в том числе в рамках адресного обслуживания граждан, нуждающихся в социальной поддержке», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что в центре предоставляют социально-бытовые услуги нетрудоспособным и маломобильным гражданам, пенсионерам.

Во время капитального ремонта отремонтируют помещения на первом этаже. Там находятся вестибюль с гардеробом для посетителей и зоной рецепции, зоны консультации, комната охраны, буфет, кулинарная студия, тренажерные залы и многое другое.

Также в здании отремонтируют кровлю, цоколь и фасад, установят новые оконные и дверные блоки.