РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Сотрудники МБУ «ПКБ» вывезли около 60 кубометров мусора с незаконной крупной свалки у СНТ «Коммунальник» в Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» замдиректора по благоустройству МБУ «ПКБ» Юлия Сушко.

Крупная свалка бытовых отходов у СНТ «Коммунальник» на улице 3-я Сальковская образовывалась на протяжение нескольких лет самими жителями, которые складировали на данной территории мусор.

«Это очень крупная свалка, и она проблематична тем, что к ней невозможен подъезд спецтехники. Объем мусора колоссальный, при этом там задействованы только человеческие ресурсы. То есть работа проводится вручную. На данный момент с данной территории вывезено уже около 60 кубометров мусора. Работы продолжаются», - сказала Сушко.

Она пояснила, что в округе регулярно проводится мониторинг территорий с целью своевременного обнаружения несанкционированных навалов. Помимо этого, жалобы на оставленный мусор поступают через портал «Добродел». Чаще всего жители жалуются на мусор вблизи зон отдыха.