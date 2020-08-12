РИАМО - 12 авг. Очередные ключи от квартиры в подмосковном Реутове вручили ребенку, оставшемуся без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В здании администрации городского округа Реутов 12 августа 2020 года в торжественной обстановке прошло очередное вручение ключей от квартиры ребенку, который многие годы жил без родителей. Никита Гозев закончил в этом году 11 класс и уже подал документы в несколько вузов. Это добросовестный, умный, спортивный и скромный парень. От всей души желаю Никите светлого и доброго будущего, успехов в учебе, а самое главное здоровья», - сказал Каторов.

Он уверен, что ребята, получившие квартиры по федеральной программе, будут жить комфортно, смогут самореализоваться, найти профессию по призванию и, конечно, создать семью.

Также глава муниципалитета отметил, что в этом году ключи от собственных квартир получили шесть детей, еще - три на очереди. Все выдаваемые квартиры отремонтированы, также они оборудованы необходимой бытовой техникой и мебелью.

С начала 2020 года уже 208 детей-сирот из Подмосковья получили ключи от собственных квартир – это почти 30% от общего списка. До конца года собственное жилье получат 780 человек. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 2 миллиардов рублей.