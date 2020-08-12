РИАМО - 12 авг. Владелец столичного клуба «Спартак» Леонид Федун сообщил, что решил не снимать свою команду с чемпионата России, соответствующее заявление опубликовано на сайте «красно-белых», пишет Газета.ru.

Ранее Федун выразил недовольство судейством матча с «Сочи» и 10 августа объявил о снятии команды с чемпионата. Позже он поблагодарил болельщиков, спартаковских ветеранов и представителей СМИ за то, что «они поддержали «Спартак» в борьбе с произволом со стороны судей».

«Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет объективнее и свободнее от влияний», — сказал Федун.

Он добавил, что первый матч нового сезона закончился вопиющей несправедливостью.

«Спартак» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Но в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» за честный футбол», — резюмировал Федун.