РИАМО – 12 авг. Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Александр Ломовицкий ушел играть в подмосковные «Химки», игрока арендовали, сообщает Газета.ru.

«В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ломовицкий также играл в аренде в тульском «Арсенале», - говорится в сообщении.

Полузащитник сыграл за «оружейников» 24 матча, забив при этом два мяча.

В этом сезоне подмосковный ФК «Химки» вышел в Российскую премьер-лигу. Первый матч против столичного ЦСКА команда проиграла. Ближайший матч подмосковные футболисты сыграют 14 августа с командой «Сочи».