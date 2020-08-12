РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. В подмосковном Подольске ликвидировали свыше 300 несанкционированных свалок с начала текущего года, сообщила «РИАМО в Подольске» замдиректора по благоустройству МБУ «ПКБ» Юлия Сушко.

«Проблема несанкционированных свалок для городского округа Подольск очень актуальна, тем более, что в летний период их количество в разы возрастает. Нашим предприятием с начала года было ликвидировано уже более 300 несанкционированных свалок, объем вывезенного мусора составил более 8 тысяч кубических метров», - сказала Сушко.

Она отметила, что, как правило, выявленные свалки стихийные и могут находиться как в лесной зоне, так и в частном секторе.

«Какой-то закономерности, где именно может находиться свалка, - нет. Если есть небольшой подъезд, то может появиться и навал. Причем оставить могут строительный, бытовой или промышленный мусор», - пояснила она.

Сотрудниками МБУ «Подольский комбинат благоустройства» работа по выявлению и уборке несанкционированных навалов ведется в ежедневном режиме.