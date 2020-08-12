РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. Взаимодействие торгово-промышленных палат и министерства инвестиций и инноваций Московской области обсудили в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста региона.

В Красногорске состоялась «Встреча на Бульваре строителей». В мероприятии приняли участие министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов, руководители и представители муниципальных ТПП. Они обсудили взаимодействие системы ТПП Московской области с Мининвестом Подмосковья.

«Для нас очень важна совместная работа с Торгово-промышленными палатами области. Для Мининвеста Подмосковья это правильный фокус внимания: возможность получать актуальную информацию о бизнесе и обратную связь от предпринимателей региона», - отметила Зиновьева.

Представители областных ТПП присоединились ко встрече в режиме видеоконференции. Они рассказали о деятельности палат в городских округах и высказали предложения для успешного сотрудничества.

«Основные вопросы, озвученные в ходе мероприятия, касались создания удобной среды для развития предпринимательства и расширения действующего бизнеса в регионе», - заключается в материале.