РИАМО - 12 авг. Министерство спорта России направило Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) субсидию на развитие этого вида спорта, сообщает Газета.ru.

«Кроме того, выделены средства на выплату штрафа, который федерация должна заплатить World Athletics за нарушения антидопинговых правил», — говорится в сообщении.

Штраф ВФЛА составляет 5 миллионов долларов. Его начислили за фальсификацию документов в деле отечественного прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Эти деньги нужно было заплатить до 1 июля, поэтому в World Athletics перестали рассматривать заявки легкоатлетов из России на получение нейтрального статуса.