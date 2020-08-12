РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. Новую школу в 25 микрорайоне городского округа Мытищи планируют сдать в эксплуатацию до конца августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев проверил готовность школы на 1,1 тысячи мест в 25 микрорайоне на Новомытищинском проспекте в городском округе Мытищи. Мероприятие прошло совместно с первым заместителем начальника Главгосстройнадзора Московской области Тамерланом Алборовым.

«В настоящее время завершаются фасадные работы и благоустройство прилегающей территории, ведется пуско-наладка инженерных систем, начаты уборка помещений, сборка и расстановка мебели. Сдать школу в эксплуатацию планируем до конца месяца», - сказал Локтев.

В мероприятии также приняли участие представители администрации округа, подрядной организации и инспекторский состав Главгосстройнадзора. Согласно проектной документации, в четырехэтажном здании школы предусмотрены современные классы, столовая, медпункт, кабинеты для кружков, спортивный и актовый залы, библиотека, административные и вспомогательные помещения.

«Общая площадь объекта составляет почти 18 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории появятся спортивная зона с волейбольно-баскетбольной зоной, а также игровыми и спортивными площадками. Объект построен в рамках нацпроекта «Образование» за счет средств бюджета», - отмечается в сообщении.