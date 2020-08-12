РИАМО - 12 авг. Экспертно-судейская комиссия по эпизоду с назначением второго пенальти в ворота столичного «Спартака» во встрече первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» признала ошибкой решение арбитра Василия Казарцева, сообщает Газета.ru.

Матч прошел 9 августа в Москве и завершился со счетом 2:2.

«Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении пенальти, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт», — говорится в сообщении.

Кроме того, было признано неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, «так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR».

Между тем, комиссия РФС поддержала решение Казарцева назначить первый пенальти в ворота «красно-белых».

После этого матча владелец «Спартака» Леонид Федун выразил недовольство судейством и пригрозил снять команду с чемпионата России.