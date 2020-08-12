РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. Достижения сосудистого центра Мытищинской городской клинической больницы представлены на форуме в Гостином дворе Москвы по 13 августа, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В Москве в выставочном центре Гостиный двор с 11 по 13 августа проводится Всероссийский форум «Здоровье нации - основа процветания России», организованный Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» и министерством здравоохранения Российской Федерации. На форуме представлены достижения регионов. Мытищинская городская клиническая больница - в числе участников.

«В стендовой части работы форума министерство здравоохранения Московской области представило четыре лечебных учреждения: из Мытищ, Наро-Фоминска, Химок, Дубны. МГКБ представляет достижения Регионального сосудистого центра. В первый день работы форума с достижениями РСЦ посетителей стенда МГКБ ознакомили заведующий отделением кардиологии Георгий Атаров и заведующий нейрохирургическим отделением Борис Кочережкин», - говорится в сообщении.

С коллегами из других регионов врачи РСЦ также обсудили прогрессивные методики сердечно-сосудистой хирургии. Центральной темой мероприятия является охрана и укрепление здоровья населения России в условиях новых вызовов. Также подводятся первые итоги проделанной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, формулируются приоритеты на предстоящий период с учетом новых условий. Вход на форум «ЗНОПР.РФ» свободный.

В РСЦ оказывается высокотехнологичная помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях головного мозга, позвоночника. Функционируют отделения: реанимации и интенсивной терапии; рентгенохирургических методов диагностики и лечения; неотложной кардиологии с блоком реанимации и интенсивной терапии; сосудистой хирургии; неврологическое; кардиологическое отделения, нейрохирургическое отделение.

Также проходит выставка достижений в области медицины «Здоровье для всех». Представлены успешные муниципальные практики по вопросам развития инфраструктуры здравоохранения, корпоративные программы укрепления здоровья, разработки в области интеграции маломобильных граждан в социум и многое другое. На площадках форума проходят лекции по актуальным вопросам здравоохранения.