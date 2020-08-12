РИАМО - 12 авг. Более 100 коттеджных поселков Подмосковья переведут на раздельный сбор мусора, сообщил начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Олег Баженов.

«У нас 401 коттеджный городок. 293 коттеджных городка соблюдают раздельный сбор мусора, остальных мы дожмем», - сказал Баженов.

Он отметил, что инспекторы ведомства проводят проверки состояния контейнерных площадок.

На сегодня более 99% садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в Подмосковье заключили договоры на вывоз бытового мусора. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья регулярно проверяют наличие договоров на вывоз коммунальных отходов у садоводческих товариществ.