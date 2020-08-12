РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 авг. Шестиклассник из Домодедова занял первое место на чемпионате Москвы по роллер-спорту и стал первым на фестивале лыжероллерных дисциплин, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета.

«Шестиклассник Чурилковской школы Михаил Кутузов занял первое место на чемпионате Москвы по роллер-спорту», - говорится в сообщении.

Также Кутузов занял первое место на V этапе фестиваля лыжероллерных дисциплин «Измайловский спринт» в Москве.