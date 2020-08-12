РИАМО - 12 авг. Более 99% садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в Подмосковье заключили договоры на вывоз бытового мусора, заявил начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

«У нас в регионе более 11 тысяч СНТ. <...> На сегодняшний день более 99% договоров с региональным оператором заключены. Мы их все проверили. Нам осталось проверить 198 СНТ», — сказал Баженов.

Он отметил, что всего в регионе около 50 тысяч юридических лиц, договоры на вывоз мусора есть у 99,2%.

Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья регулярно проверяют наличие договоров на вывоз коммунальных отходов у садоводческих товариществ.

В ходе надзорной деятельности инспекторы также проверяют наличие и содержание контейнерных площадок, соблюдение графиков вывоза мусора в данных местах.