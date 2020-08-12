РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Котельная в поселке Красково подмосковных Люберец отапливает пять жилых домов и детский сад, сейчас идет подготовка к осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В рамках подготовки коммунальных предприятий к осенне-зимнему периоду глава округа Владимир Ружицкий провел выездное совещание в котельной поселка Красково. Совместно с гендиректором АО «Люберецкая теплосеть» он обсудил техническое состояние объекта теплоснабжения после проведения на нем плановых профилактических работ.

«Эта котельная отапливает пять жилых домов и детский сад в ЖК «Новокрасково». В перспективе к ней присоединят школу и еще один строящийся дом», - сказал Ружицкий.

По его словам, котельная - с автоматизированным оборудованием, ее обслуживает один оператор в смену.

Всего на балансе «Люберецкой теплосети» находится 68 котельных, каждую из них подготавливают к отопительному периоду.