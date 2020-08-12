РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. На контейнерных площадках городского округа Люберцы продолжается плановая работа по замене серых баков для смешанных отходов, уже обновили 150 емкостей в этом году, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«На сегодня региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» уже обновил более 150 емкостей. Всего в этом году запланировано поменять 440 баков. Новые пластиковые евроконтейнеры устанавливают на оборудованных площадках - в округе их 1 711», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что новые баки уже установлены на 44 контейнерных площадках.

Всего на оборудованных контейнерных площадках городского округа Люберцы размещено почти 3,7 тысячи серых баков для смешанных отходов.