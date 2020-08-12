РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 авг. Благоустройство территории пристройки к школе №8 в микрорайоне Южное Кучино Балашихи планируют завершить к новому учебному году, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В среду Ефимов посетил стройплощадку и вместе с директором школы №8 Тамарой Волошиной и представителем подрядной организации осмотрел внутренние помещения нового здания, провел рабочее совещание на объекте. Пристройка на 600 мест возводится в рамках реализации национального проекта президента РФ Владимира Путина. Из регионального и местного бюджетов выделено порядка 620 миллионов рублей.

«Строители после вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса значительно нарастили темп - завершают кладку стен на втором этаже, приступают к третьему. На первом этаже, где будет столовая, уже подобрана плитка, и после монтажа вентиляции начнется ее укладка. После 15 августа ожидают поставку панорамных окон. К 1 сентября работы по благоустройству вокруг основного здания школы должны быть завершены», - сказал Ефимов.

Он отметил хорошую готовность здания, на стройплощадке задействовано большое количество людей. Начальник участка Зуфар Исмагилов рассказал, что работа ведется одновременно в здании и на территории школы.

«Вместе с площадью перед главным крыльцом на территории учреждения будет также обустроено спортивное ядро», - отметил представитель подрядной организации.

Пристройка к школе №8 будет расположена на улице Юннатов, дом 8 в микрорайоне Кучино. Общая площадь четырехэтажного здания составит – 9,4 тысячи квадратных метров. В новом здании будет 34 класса, актовый и спортивный залы, просторная столовая. Сдача объекта – IV квартал 2020 года.