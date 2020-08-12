РИАМО - 12 авг. В 2020 году в школы Московской области пойдет почти на 40 тысяч ребят больше, чем в прошлом году, сообщается в Telegram-канале Воробьев Live.

С первого учебного дня во всех школах Подмосковья ученики начальных классов будут получать бесплатное горячее питание. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, оно должно быть не только качественным, но и вкусным.

«Президент сделал особый акцент на важности качественного горячего питания не только в больших, но и в малокомплектных школах. У нас все готово: и форма — пищеблок, и содержание — качество питания. Все это исключительно приоритетные вещи для нас», — подчеркнул Воробьев.

Обучение будет вестись с соблюдением санитарных норм. Обязательным будет ношение средств защиты, а также контроль температуры учеников и учителей. В помещениях учебных заведений будет проводиться дезинфекция.