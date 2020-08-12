РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 авг. Тематическая сезонная ярмарка «Школьный базар» пройдет в Щелкове с 17 по 23 августа, здесь жители смогут приобрести все необходимые товары для нового учебного года, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В Щелкове состоится большая распродажа школьных товаров, где можно будет приобрести любые товары для учебы», - говорится в сообщении.

В продаже будут представлены: книги, учебники, издательская детская литература, канцелярские товары и школьные принадлежности, одежда, обувь, аксессуары для школьников, сумки, ранцы, портфели, кожгалантерея, детская и подростковая мебель, спортивные товары, продукция для хобби и творчества.

Место проведения ярмарки: Пролетарский проспект, дом №8, вблизи НИИХИММАШа.