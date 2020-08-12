РИАМО - 12 авг. Сотрудники различных служб и ведомств обследовали 32 образовательные организации подмосковного Реутова, включая школы, детские сады и учреждения дополнительного образования, на предмет готовности к новому учебному году, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Межведомственная комиссия продолжает оценивать готовность образовательных организаций Реутова к предстоящему учебному году. По ее итогам установлено, что все муниципальные учреждения образования на сегодняшний день обеспечены физической охраной, в них осуществляется пропускной режим, и действует система видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Стандартный контроль проводится перед 1 сентября каждый год. Он включает в себя проверку надзорными органами соответствия санитарно-гигиеническим нормам, наличие условий для организации питания учеников, для занятий физической культурой. Кроме того, представители различных служб и ведомств дают оценку антитеррористической защищенности и пожарной безопасной, а также проверяют наличие документации к началу учебного года.

«В канун 1 сентября мы проведем еще одно организационное совещание с представителями силовых структур, где будут даны конкретные указания – когда, где и сколько сотрудников будут обеспечивать порядок и безопасность по каждому объекту. Это касается работы кинологической службы, сотрудников ГИБДД, полиции, пожарной службы и взаимодействия с ними», - отметил заместитель главы администрации Реутова по вопросам территориальной безопасности Николай Турапин.

1 сентября в школы подмосковного Реутова отправятся порядка 10,5 тысячи детей, более 1,4 тысячи из них – первоклассники.