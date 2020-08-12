РИАМО - 12 авг. Погода в Московском регионе грядущей осенью будет соответствовать климатической норме, сообщил РИАМО заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Судя по прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов, погода в Московском регионе осенью будет в пределах нормы. Ничего аномального на эту осень не предсказывается», - сказал Семенов.

Среднесуточная температура сентября для Москвы и Подмосковья составляет плюс 11 градусов. При этом днем в среднем воздух прогревается до 15 градусов, ночью температура падает до 7 градусов.

В октябре среднесуточная температура воздуха в Московском регионе опускается до плюс 5 градусов. В дневные часы средняя температура составляет 8 градусов, ночью - 2-3 градуса тепла.

В ноябре среднесуточная температура в Москве и области становится отрицательной - минус 1,2 градуса. Согласно климатической норме, дневная температура фиксируется на отметке 0-2 градуса. Ночью устанавливается небольшой мороз - от минус 3 до минус 4 градусов.