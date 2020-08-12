РИАМО - 12 авг. В столице на Воробьевых горах этой зимой планируют открыть новую горнолыжную школу, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Горнолыжные трамплины Воробьевых гор будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта FIS, что позволит проводить на них международные соревнования. Тренировки на Воробьевых горах смогут проводить горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы.
На Воробьевых горах заммэра прокатился на канатной дороге и зиплайне. Он отметил, что эти проекты позволяют увидеть прекрасные панорамы Москвы.
«Очень комфортно и обалденный вид, такого просто нигде нет. Надо попробовать обязательно», — рассказал Ликсутов о поездке на зиплайне.
Он добавил, что в Москве также планируют построить канатную дорогу до Северного речного вокзала. Также власти города помогут инвесторам в строительстве других канатных дорог, если будут интересные предложения.
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