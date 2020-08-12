РИАМО - 12 авг. В столице на Воробьевых горах этой зимой планируют открыть новую горнолыжную школу, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Зимой откроется здесь (на Воробьевых горах - ред.) горнолыжная школа. Это будет, уверен, востребовано, и это даст возможность чаще приходить сюда», — сказал Ликсутов в видео, опубликованном на канале департамента в Telegram.

Горнолыжные трамплины Воробьевых гор будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта FIS, что позволит проводить на них международные соревнования. Тренировки на Воробьевых горах смогут проводить горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы.

На Воробьевых горах заммэра прокатился на канатной дороге и зиплайне. Он отметил, что эти проекты позволяют увидеть прекрасные панорамы Москвы.

«Очень комфортно и обалденный вид, такого просто нигде нет. Надо попробовать обязательно», — рассказал Ликсутов о поездке на зиплайне.

Он добавил, что в Москве также планируют построить канатную дорогу до Северного речного вокзала. Также власти города помогут инвесторам в строительстве других канатных дорог, если будут интересные предложения.