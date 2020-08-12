РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 авг. В городском округе Мытищи двум участницам Великой Отечественной войны передали сотовые телефоны в рамках проекта «Мобильные бригады помощи», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

На территории Подмосковья реализуется проект партии «Единая Россия» «Мобильные бригады помощи», в рамках которого участникам Великой Отечественной войны передают мобильные телефоны и сим-карты с бесплатной мобильной связью.

«Сегодня вместе с председателем совета депутатов Мытищ Андреем Гореликовым мы посетили участников ВОВ и вручили им от партии «Единая Россия» сотовые телефоны с сим-картами и безлимитной связью. Я думаю, что эта акция, приуроченная к 75-летию Победы, будет для них очень радостной и приятной», - сказал первый зампред Московской областной думы Никита Чаплин.

В рамках мероприятия подарки вручили двум участницам ВОВ - Софье Мелентьевой и Нине Бухаровой.

«Год 75-летия Победы, мы постоянно отмечаем его и говорим еще раз спасибо нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны за все то, что они сделали не только для нас, а для всей страны, для каждого конкретного человека, кто чтит и помнит эту дату», - отметил Гореликов.