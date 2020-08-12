РИАМО - 12 авг. На территории Подмосковья на минувшей неделе в эксплуатацию ввели 14 новых объектов площадью около 153 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области

Кроме того, было выдано семь разрешений на строительство на 47 тысяч квадратных метров.

«За минувшую неделю в регионе введено в эксплуатацию четыре жилых комплекса на 2522 квартиры», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В это число вошли комплекс на 658 квартир в Домодедове в микрорайоне Центральный на Каширском шоссе, на 766 квартир в ЖК «Митино О2» в Красногорске вблизи деревни Сабурово, на 1036 квартир в Солнечногорске в поселке Андреевка в деревне Голубое, на 62 квартиры в Шатуре в поселке Бакшеево на улице Комсомольская.