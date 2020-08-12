РИАМО - 12 авг. Власти Москвы планируют восстановить эскалаторную галерею, которая была заброшена на Воробьевых горах с 80-х годов прошлого века, на это может уйти примерно два-три года, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Галерея с эскалатором длиной 90 метров работала в районе южного выхода станции метро «Ленинские горы» (сейчас «Воробьевы горы»). Данная галерея пришла в аварийное состояние к началу 1980 года из-за оползней и смещения горных пород на склоне.

«У нас есть план — восстановить в том же виде эту эскалаторную галерею. Есть одна проблема — это почва. Поэтому сейчас делается огромный объем исследований, чтобы понять, каким образом закрепить эту эскалаторную галерею для того, чтобы она простояла многие десятки лет», — рассказал Ликсутов в видео, опубликованном в канале департамента в Telegram.

Он напомнил, что в Москве данные работы ведут с 2019 года. Планируется, что за 2-3 года галерею смогут восстановить в том виде, в котором она была. Также там планируется создать сопутствующую инфраструктуру, например, кафе и спортивные объекты.