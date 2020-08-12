РИАМО - 12 авг. Завершилось строительство завода по производству белка и пищевых волокон в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Завершилась основная фаза строительства завода по производству животного белка и пищевых волокон в Рузе. Цели проекта - минимизация зависимости рынка животных белков и пищевых волокон от импортных поставок. Инвестиции в проект составляют более 350 миллионов рублей», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Завод по производству животного белка и пищевых волокон построило предприятие «Мясокомбинат «Рузский».
«Производственные мощности завода на текущий момент составляют порядка 2,5 тысячи тонн животного белка в год и 2 тысячи тонн пищевых волокон в год. Отмечу, что на предприятии используется только отечественное сырье», - отметил глава ведомства.
Когда предприятие выйдет на полную производственную мощность, то станет самым крупным производителем в этом направлении в Европе.
«К концу текущего года мощности завода увеличатся до 10 тысяч тонн производимой продукции в год. Это позволит практически полностью покрывать потребности рынка РФ в данных видах продукции», - подчеркнул Разин.
Завод создаст новые рабочие места. Здесь порядка 100 жителей округа смогут найти работу.
Предприятие аттестовано на поставки своей продукции в страны Таможенного союза, Китай, Мексику и другие страны.
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