РИАМО - 12 авг. Завершилось строительство завода по производству белка и пищевых волокон в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Завершилась основная фаза строительства завода по производству животного белка и пищевых волокон в Рузе. Цели проекта - минимизация зависимости рынка животных белков и пищевых волокон от импортных поставок. Инвестиции в проект составляют более 350 миллионов рублей», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Завод по производству животного белка и пищевых волокон построило предприятие «Мясокомбинат «Рузский».

«Производственные мощности завода на текущий момент составляют порядка 2,5 тысячи тонн животного белка в год и 2 тысячи тонн пищевых волокон в год. Отмечу, что на предприятии используется только отечественное сырье», - отметил глава ведомства.

Когда предприятие выйдет на полную производственную мощность, то станет самым крупным производителем в этом направлении в Европе.

«К концу текущего года мощности завода увеличатся до 10 тысяч тонн производимой продукции в год. Это позволит практически полностью покрывать потребности рынка РФ в данных видах продукции», - подчеркнул Разин.

Завод создаст новые рабочие места. Здесь порядка 100 жителей округа смогут найти работу.

Предприятие аттестовано на поставки своей продукции в страны Таможенного союза, Китай, Мексику и другие страны.