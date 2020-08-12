РИАМО - 12 авг. В Подмосковье имеется более 4,1 тысячи приемных семей, сто из них создали в этом году, а в замещающие семьи устроили 1128 детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
Она отметила, что желающие усыновить ребенка могут воспользоваться мобильным приложением «Усыновление в Московской области».
На данные момент в Подмосковье проживает примерно 24,3 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них около 16 тысяч детей находится на воспитании в замещающих семьях. Около 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.
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