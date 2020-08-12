РИАМО - 12 авг. Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что США критикуют зарегистрированную российскую вакцину от коронавируса исключительно из чувство зависти, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее помощница президента США Келлиан Конуэй заявила, что разработка ученых из России якобы сильно отстает от шести американских аналогов, которые, по ее словам, находятся «на третьей стадии разработки».

«Соединенным Штатам неприятна мысль о том, что не они выступают пионерами в разработке столь актуального на сегодняшний день медицинского препарата», — сказал Марков.

Политолог уверен, что скоро к критике США также подключится и Евросоюз.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». В гражданский оборот ее введут 1 января следующего года.

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12 АВГУСТА

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