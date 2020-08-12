РИАМО - 12 авг. В Подмосковье утвердили новый регламент работы Электронного магазина, он вступил в силу 10 августа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Электронный магазин (market.mosreg.ru) – это подмосковный информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема учреждениями региона в электронном виде.

«В текущем году внесены существенные изменения в процесс проведения таких закупок. Например, оптимизированы многие бизнес-процессы, ускорен процесс заключения контракта, а сроки проведения закупок сокращены в три раза», - отметила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Магазин предоставляет поставщикам возможность бесплатно распространить информацию о производимой продукции, оказываемых услугах и выполняемых работах.

Новые правила работы предполагают, что теперь заказчики смогут быстрее получать необходимый товар, а поставщики быстрее реализовывать свою продукцию. Например, были сокращены сроки проведения закупок. Обычные закупки сократились с шести до двух рабочих дней, а срочные — с двух рабочих дней до четырех часов.

Также теперь доступ к магазину получат порядка 1,5 тысячи учреждений, осуществляющих свою закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ.

Поднята планка закупок, осуществляемых вне магазина. Теперь это закупки до 10 тысяч рублей. Актуализирован в соответствии с нуждами заказчиков раздел 2.4 регламента, в соответствии с которым перечислен перечень закупок, осуществляемых вне магазина.

Кроме того, скоро число необходимых для регистрации поставщика сведений будет сокращен, а сама процедура регистрации в магазине станет проще.

В рамках нового регламента подготовили и новые инструкции для пользователей. Они размещены в разделе «Информационные материалы» - https://market.mosreg.ru/Info. Дополнительно оптимизированы некоторые бизнес-процессы, благодаря чему будут исключены случаи необоснованных отклонений предложений поставщиков со стороны заказчиков.

«Также мы внедрили новые процессы в работу Электронного магазина, позволяющие определять поставщика в честной борьбе. Так, появился новый функционал «переторжка», благодаря которому после окончания подачи предложений на закупку у потенциальных поставщиков будет шанс предоставить заказчику «финальное» предложение по цене в гонке за заказом», - добавила Волкова.

Она подчеркнула, что в такой конкурентной среде будет побеждать сильнейший поставщик, заинтересованный в получении заказа. Эта концепция позволяет усовершенствовать конкуренцию там, где ее изначально и не предполагалось.