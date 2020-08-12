РИАМО - 12 авг. В Подмосковье утвердили новый регламент работы Электронного магазина, он вступил в силу 10 августа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
Электронный магазин (market.mosreg.ru) – это подмосковный информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема учреждениями региона в электронном виде.
Магазин предоставляет поставщикам возможность бесплатно распространить информацию о производимой продукции, оказываемых услугах и выполняемых работах.
Новые правила работы предполагают, что теперь заказчики смогут быстрее получать необходимый товар, а поставщики быстрее реализовывать свою продукцию. Например, были сокращены сроки проведения закупок. Обычные закупки сократились с шести до двух рабочих дней, а срочные — с двух рабочих дней до четырех часов.
Также теперь доступ к магазину получат порядка 1,5 тысячи учреждений, осуществляющих свою закупочную деятельность в соответствии с 223-ФЗ.
Поднята планка закупок, осуществляемых вне магазина. Теперь это закупки до 10 тысяч рублей. Актуализирован в соответствии с нуждами заказчиков раздел 2.4 регламента, в соответствии с которым перечислен перечень закупок, осуществляемых вне магазина.
Кроме того, скоро число необходимых для регистрации поставщика сведений будет сокращен, а сама процедура регистрации в магазине станет проще.
В рамках нового регламента подготовили и новые инструкции для пользователей. Они размещены в разделе «Информационные материалы» - https://market.mosreg.ru/Info. Дополнительно оптимизированы некоторые бизнес-процессы, благодаря чему будут исключены случаи необоснованных отклонений предложений поставщиков со стороны заказчиков.
Она подчеркнула, что в такой конкурентной среде будет побеждать сильнейший поставщик, заинтересованный в получении заказа. Эта концепция позволяет усовершенствовать конкуренцию там, где ее изначально и не предполагалось.
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